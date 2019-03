Pomóżmy policjantowi w walce z chorobą Powrót Generuj PDF Drukuj Nasz kolega Rafał Waśko, dzielnicowy z wieloletnim doświadczeniem ponad rok temu w Cedrach Małych uratował mieszkańców z budynku wielorodzinnego, w którym mogło dojść do wybuchu gazu. Teraz to on potrzebuje pomocy. Wykryto u niego ostrą białaczkę szpikową. Potrzebny jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych. Policjant szuka „genetycznego bliźniaka”. Każdy z nas może pomóc rejestrując się w bazie jako potencjalny dawca.

Bycie policjantem dla Rafała Waśko było marzeniem od dzieciństwa. W 2002 roku udało się je zrealizować. Przygodę z mundurem rozpoczynał w Gdyni, potem przeniósł się do Pruszcza Gdańskiego.

Obecnie jest dzielnicowym. 13 maja 2018 roku w Cedrach Małych uratował mieszkańców budynku wielorodzinnego, w którym mogło dojść do wybuchu gazu. Tego dnia podczas obchodu swojego rejonu służbowego na jednej z klatek schodowych Rafał Waśko poczuł zapach gazu. Szybko wbiegł na pierwsze piętro, tam gaz był jeszcze bardziej wyczuwalny więc natychmiast rozpoczął ewakuację mieszkańców. Funkcjonariusz sprawdził także znajdujące w tym samym budynku przedszkole. Ewakuował również mieszkańców z pobliskich zabudowań.

17 marca br. nasz kolega został po raz drugi ojcem. Ma ślicznego synka. Niedawno policjant dowiedział się, że ma ostrą białaczkę szpikową i szuka „genetycznego bliźniaka”. Jest mu potrzebny przeszczep szpiku lub komórek macierzystych.

Każdy z nas może pomóc rejestrując się w bazie jako potencjalny dawca. Zarejestrowanie w bazie dawców szpiku, trwa to parę minut. Można to zrobić:

31 marca br. w godz. 09:00-14:00 w Sobowidzu podczas organizacji „XX JAJCARNI”

6 kwietnia br. w godz. 09:00-19:00 w sklepie TESCO w Pruszczu Gdańskim, ul. Ignacego Domeky 1

6 kwietnia br. w godz. 09:00-14:00 w centrum Pruszcza Gdańskiego podczas obchodów „Dnia Świadomości Autyzmu”

6 kwietnia br. w godz. 09:30-13:00 „Mały Wielki Bieg”, UltraMaraton w Straszynie

6-7 kwietnia br. w godz. 10:00-18:00 w budynku OSP Przywidz

6-7 kwietnia br. w godz. 08:00-13:00 w budynku Medi-Medic w Kolbudach, ul. Przedszkolna 46

7 kwietnia br. w godz. 10:00-18:00 w budynku OSP Trąbki Wielkie

7 kwietnia br. w godz. 08:30-14:00 na terenie giełdy towarowo-samochodowej w Pruszczu Gdańskim

7 kwietnia br. w Pruszczu Gdańskim, ul. Orzeszkowej 5 przy kościele M.Kozala, po każdej mszy świętej

7 kwietnia br. w godz. 09:30-18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łęgowie

7 kwietnia br. w godz. 10:00-18:00 w ŻOKIS (budynek OSP) w Cedrach Wielkich.

Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.

Kto może zostać dawcą? Każdy zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący minimum 50 kg. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Można również wejść na stronę dkms.pl i zamówić do domu pakiet rejestracyjny, zawierający formularz i pałeczki do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka, a potem niezwłocznie odesłać go do fundacji.

Każdy może wspomóc finansowo rodzinę Rafała poprzez https://zrzutka.pl/w58934.

Pomózmy Rafałowi w walce o życie!