Policjanci wraz ze strażnikami miejskimi uratowali życie mężczyźnie, który zasłabł na ulicy

Dzisiaj, 27.03.2019 r.,w godzinach porannych, policjanci z Oddziału Prewencji Policji podczas patrolowania ulicy Floriańskiej zauważyli siedzącego na chodniku niepełnosprawnego mężczyznę. W obawie, że mógł poczuć się źle, zatrzymali się chcąc sprawdzić czy mężczyzna potrzebuje pomocy. Podczas legitymowania okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Interweniujący funkcjonariusze poprosili o pomoc strażników miejskich, gdyż z uwagi na służbę alarmową jaką pełnili w centrum Krakowa nie mogli przewieźć nietrzeźwego mężczyzny do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Gdy na miejscu pojawił się patrol straży miejskiej, policjanci zakończyli interwencję odjeżdżając z miejsca zdarzenia. Gdy tylko ruszyli zauważyli, że mężczyzna nagle osunął się na chodnik. Błyskawicznie wrócili na miejsce. Okazało się, że mężczyzna zasłabł, a jego funkcje życiowe nie były wyczuwalne. Policjanci wraz ze strażnikami przystąpili do wspólnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W międzyczasie do reanimujących funkcjonariuszy dołączyli kolejni strażnicy z defibrylatorem. Po przyjeździe karetki pogotowia mężczyzną zajęli się ratownicy medyczni. Został zabrany do szpitala. Z uzyskanych informacji wynika, że funkcje życiowe mężczyzny zostały przywrócone.

(KWP w Krakowie / mw)