Zdecydowany cios w narkobiznes. Zarzuty dla dwóch mieszkańców powiatu zakopiańskiego Data publikacji 27.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wytypowali dwóch mężczyzn powiązanych z narkobiznesem. Podejrzewani zostali zatrzymani przed kilkoma dniami na terenie powiatu tatrzańskiego. Usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających i zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Zatrzymanie dwóch mieszkańców Zakopanego zamieszanych w działalność narkotykową to wynik obserwacji, analizy i rozpoznania rynku związanego z narkobiznesem. W wyniku tych działań krakowscy funkcjonariusze namierzyli dwóch mężczyzn, zajmujących się przestępczym procederem. Do zatrzymania doszło na terenie powiatu tatrzańskiego. W wynajmowanym mieszkaniu w Zakopanem, podczas policyjnej realizacji, zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości poporcjowanych narkotyków. W trakcie działań policjanci przeszukali dwa mieszkania oraz cztery samochody – w wyniku czego zabezpieczono ponad 1,2 kilograma marihuany, kilkaset gramów amfetaminy, replikę broni glock, dwie wagi dilerskie, 14 telefonów komórkowych, tablety i laptopy. Zatrzymani to dwaj mieszkańcy powiatu zakopiańskiego w wieku 27 i 30 lat. Usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających i zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

(KWP w Krakowie/kr)