Policjanci zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających Data publikacji 28.03.2019 Policjanci ujawnili i zabezpieczyli 4911 tabletek ecstasy, ponad pół kilograma amfetaminy oraz ponad 5 gramów marihuany. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, którzy posiadały te narkotyki. Zarówno 42-latek, jak i 41-latka usłyszeli już zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Podlascy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że jeden z mieszkańców naszego powiatu może posiadać narkotyki. Ustalenia mundurowych potwierdziły się. W piątek po południu zatrzymali do kontroli 42-letniego kierowcę audi. W samochodzie funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli 4911 tabletek różnego koloru oraz 5 torebek foliowych z zawartością białego proszku. Przy pasażerce ujawnili kolejnych 11 torebek foliowych, także z zawartością białego proszku. W pomieszczeniach zajmowanych przez mężczyznę policjanci odnaleźli jeszcze 10 torebek foliowych z zawartością białego proszku i 3 torebki z zawartością suszu roślinnego. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że zabezpieczone substancje, to ecstasy, amfetamina i marihuana. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

(KWP w Białymstoku / kp)