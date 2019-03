KWP: Kolejne zatrzymania członków międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Lublinie zatrzymali kolejne osoby wchodzące w skład międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Przedstawiono im zarzuty i wobec trzech podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Do tej pory w śledztwie ustalono 51 podejrzanych.

Śledztwo prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Krajowej Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Postępowanie wszczęte zostało na podstawie informacji i ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w naszym województwie.

W ubiegłym tygodniu przyszedł czas na kolejne zatrzymania. Tym razem mundurowi zatrzymali 5 osób w wieku od 31 do 43 lat mieszkańców woj. śląskiego i zachodniopomorskiego. Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i dokonania w ramach działalności tych grup wyłudzeń zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie około 8 mln zł. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty podejmowania działań zmierzających do utrudnienia stwierdzenia nielegalności pochodzenia środków finansowych uzyskanych w wyniku przestępstwa. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Mechanizm działania grupy

W grupie każdy z podmiotów miał swoje zadania i role. Ogniwo pierwsze w karuzeli podatkowej to tzw. znikający podatnik, następnie pojawiają się bufory, a na końcu broker. Znikający podatnik dokonuje powtórnego obrotu towaru pochodzącego od podmiotu z Unii Europejskiej. Podmiot ten nie prowadzi działalności gospodarczej, nie odprowadza należnego podatku. Wprowadza do obrotu ten sam towar, wystawiając faktury z należnym podatkiem, jednak ostatecznie go nie deklaruje. Pojawiające się w łańcuchu bufory mają za zadanie uprawdopodobnić przebieg transakcji. Z kolei broker sprzedaje towar za granicę deklarując podatek do zwrotu. Towar do brokera trafia od znikającego podatnika, który po kilkukrotnym obróceniu tym samym towarem znika nie uiszczając należnego podatku. Strony zobowiązane do zadeklarowania i wpłaty podatku VAT, nie rozliczają go i nagle przepadają, a sprzedawcy towarów na mocy wewnątrzwspólnotowej transakcji posługują się 0-procentowym VAT. Celem więc takich operacji nie jest wymiana służąca rzeczywistemu prowadzeniu działalności gospodarczej, a tylko nieuprawnione pozyskanie korzyści podatkowych. Korzyść wynika z szybkiego obrotu. Transakcje kupna- sprzedaży załatwiane są szybko. Podmiot, który był pierwszy w łańcuchu nielegalnego procederu nie płaci należnego podatku, a ostatni w łańcuchu dokonuje jego wywozu poza terytorium kraju, korzystając z preferencji w postaci zerowej stawki podatku VAT i zwrotu podatku wynikającego z faktur zakupu. W efekcie budżet państwa nie otrzymuje należnego podatku, przy czym dodatkowo dokonuje zwrotu tego podatku w związku z transakcją transgraniczną. Przedmiotem tych transakcji były głównie artykuły spożywcze, w tym kawa i napoje ale także folia i granulat bralenu.

W sprawie tej na obecnym etapie występuje 51 podejrzanych, wobec 11 osób w chwili obecnej stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

R.L.R.