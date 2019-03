Policjant i Ja - konkurs dedykowany przedszkolakom Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Stołeczni policjanci z Wydziału Prewencji postanowili sprawdzić, czy przekazywane przedszkolakom treści podczas spotkań profilaktycznych są przez nich prawidłowo zapamiętywane oraz jak dzieci wykorzystują zdobytą wiedzę w życiu codziennym. W tym celu zorganizowali konkurs pn. „Policjant i Ja”. Efekty były imponujące, o czym świadczy ilość nadesłanych prac oraz kilkudniowe obrady komisji. Wysoki poziom nadesłanych twórczości spowodował, że jury oprócz miejsc na podium przyznało wyróżnienia trzem grupom.

Od wielu lat stołeczni policjanci aktywnie uczestniczą w procesie kształtowania prawidłowych nawyków, postaw i zachowań u najmłodszych. Zadanie to realizują zarówno poprzez spotkania profilaktyczne organizowane w przedszkolach i szkołach, jak również przygotowywanie konkursów edukacyjnych. Jednym z nich był konkurs „Policjant i Ja”, który zrealizowano w ramach programu „Z Borsukiem bezpieczniej” oraz obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej. Celem przedsięwzięcia było zweryfikowanie, w jakim stopniu treści przekazywane przez mundurowych zostały właściwie odebrane przez dzieci oraz czy potrafią one prawidłowo rozpoznawać zagrożenia.



Ilość nadesłanych prac grupowych zaskoczyła komisję, wpłynęło ich aż 189. By każdą obejrzeć, ocenić i wyłonić zwycięzców, jury obradowało przez kilka dni. Wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom a forma przedstawionych treści była niezwykle interesująca. Dlatego też komisja (w skład której weszli przedstawiciele trzech wydziałów: prewencji, komunikacji społecznej i gabinetu) postanowiła wyróżnić dodatkowymi nagrodami 3 grupy przedszkolne.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 27 marca br. o godz. 10.00 w Białej Sali Pałacu Mostowskich. Po przywitaniu gości Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KSP podinsp. Agnieszka Gajewska-Kosim wręczyli nagrody (grawerowany dyplom pamiątkowy, gąsienicę spacerową oraz maskotkę „Borsuka”) zwycięskim drużynom:

– grupa VI – „Szkolniaki” z Przedszkola Nr 294 w Warszawie „Promyk Czerniakowa” – I miejsce,

– grupa IX – „Jeżyki” z Przedszkola Nr 286 w Warszawie – II miejsce,

– grupa „Jagódki” z Przedszkola Nr 103 w Warszawie – III miejsce.



Natomiast wyróżnione grupy zostały obdarowane grawerowanym dyplomem pamiątkowym i chustą animacyjną:

– grupa „Kubusie” z Przedszkola Nr 100 w Warszawie,

– grupa III z Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Nr 102 w Warszawie,

– grupa „Kubusie” z Przedszkola Nr 174 w Warszawie.

Ponadto wszystkie dzieci otrzymały odblask, elementarz i opaskę "niezgubkę".



Moment wręczania nagród uatrakcyjnił sygnalista, który odegrał na trąbce fanfary (dedykowane nagrodzonym dzieciom) oraz pokaz multimedialny, prezentujący niesamowite dokonania przedszkolaków oraz niełatwą pracę komisji. Oczywiście nie mogło zabraknąć drobnych słodkości i wspólnego zdjęcia pamiątkowego.

(KSP/kr)