Policjantka uratowała starsze osoby z płonącego budynku Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantka z jarocińskiej komendy, wracając po służbie do domu, zauważyła pożar budynku mieszkalnego. Funkcjonariuszka natychmiast powiadomiła służby ratunkowe i sama, nie tracąc czasu, ruszyła z pomocą. Weszła do zadymionego domu i wyprowadziła z niego dwie starsze osoby.

25 marca br., po godzinie 22.00, posterunkowa Martyna Ignasiak wracała ze służby do domu. Przejeżdżając przez miejscowość Witaszyczki zauważyła, że na poddaszu jednego z budynków mieszkalnych, unosi się gęsty dym i płomienie. Funkcjonariuszka Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie natychmiast zawróciła by sprawdzić, czy na mijanej posesji nie doszło do pożaru.

Wjeżdżając na posesję zauważyła mężczyzn próbujących gasić ogień. Policjantka natychmiast postanowiła sprawdzić wnętrze budynku mieszkalnego. W mieszkaniu panowało już bardzo mocne zadymienie. Okazało się, że znajdują się w nim dwie starsze osoby. Posterunkowa Ignasiak pomogła im założyć okrycia i wyjść na zewnątrz.

Funkcjonariuszka ustaliła też, że nikt nie zadzwonił do straży pożarnej. Powiadomiła więc o zdarzeniu służby ratunkowe, a sama zaopiekowała się wyprowadzonymi z domu osobami do czasu przyjazdu służb.

Okazało się, że pożar powstał w budynku gospodarczym przylegającym do domu i bardzo szybko rozprzestrzenił się na inne pomieszczenia. W trwającej blisko cztery godziny akcji gaśniczej uczestniczyło aż sześć zastępów straży pożarnej.

(KWP w Poznaniu / kp)