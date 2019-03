Policjanci uratowali życie mężczyźnie, który chciał wbiec pod nadjeżdżającego tira Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu podczas pełnienia służby z psami służbowymi na terenie komisariatu w Pieńsku zauważyli młodego mężczyznę, który zbiegał ze stromego wału w kierunku ruchliwej autostrady A4. Chłopak wykrzykiwał, że chce odebrać sobie życie i kierował się do barierek przy jezdni. Policjanci podbiegli do niego i w ostatniej chwili udaremnili jego wbiegniecie pod nadjeżdżającego tira. Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Mężczyzna został oddany pod opiekę lekarzy.

Policjanci z komisariatu wodnego we Wrocławiu, 27 marca br., pełnili służbę wraz z psami służbowymi na terenie kompleksów leśnych niedaleko Pieńska. Ok. godz. 8.40 zauważyli jak ze stromego wału zbiega młody mężczyzna w kierunku ruchliwej autostrady A4 i wykrzykuje, że chce odebrać sobie życie. Policjanci niewiele się zastanawiając, widząc realne zagrożenie dla życia tego chłopaka i uczestników ruchu, podjechali na wał i zbiegli do niego. Desperat przechodził już przez barierki przy jezdni.

W ostatniej chwili udało im się chwycić mężczyznę za ramiona i udaremnić jego próbę rzucenia się pod nadjeżdżającego tira. Desperat stawiał czynny opór i wyrywał się policjantom. Na szczęście powstrzymali go przed targnięciem się na życie. Po przetransportowaniu go w bezpieczne miejsce, z dala od ruchliwej A4, funkcjonariusze wezwali pomoc medyczną oraz pobliski patrol policji. Mężczyzną zajęli się lekarze.

(KWP we Wrocławiu / kp)