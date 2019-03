Zatrzymany 17-latek, który ostrzelał z wiatrówki autobus pełen pasażerów Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny Komisariatu Policji w Zabierzowie, 25 marca br. około godz. 19:00, otrzymał zgłoszenie o tym, że nieznany sprawca w jednej z miejscowości w gm. Liszki strzelał z wiatrówki do jadącego autobusu, przewożącego pasażerów. Jeden strzał przebił szybę bocznych drzwi i przeleciał tuż nad głową kierującego, co stworzyło realne zagrożenie dla jego życia.

Na miejsce niezwłocznie skierowano policjantów. Śledczy przeprowadzili oględziny uszkodzonego autobusu, w toku których zabezpieczono dwa metalowe kulki, jak również prowadzili czynności zmierzające do ustalenia i ujęcia sprawcy tego zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia mundurowi zatrzymali 17-letniego mieszkańca gm. Liszki podejrzanego o dokonanie tego czynu. W trakcie przeszukania miejsca jego zamieszkania policjanci znaleźli pistolet pneumatyczny „ASG”, metalowe kulki oraz pojemniki z gazem zasilającym broń, które posłużyły mu do popełnienia przestępstwa. Dalsze czynności wykazały, że strzały zostały oddane z balkonu, z miejsca zamieszkania podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do „policyjnego aresztu”.

27 marca br., usłyszał zarzut zniszczenia mienia oraz narażenia kierującego autobusem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art.288 § 1 kk i art. 160 § 1 kk w zw. z art.11§2 kk), do czego się przyznał. Podejrzany wyjaśnił, że chciał postrzelać nowym nabytkiem, lecz nie celował w nadjeżdżający autobus. Za nieodpowiedzialnie zachowanie, które mogło zakończyć się nawet utratą życia innej osoby, 17-latkowi grozi do 5 lat więzienia. To nie pierwszy jego konflikt z prawem, chłopak był już notowany za przestępstwa narkotykowe.

(KWP w Krakowie / kp)