Tarnogórski dzielnicowy wyróżniony odznaczeniem "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" Data publikacji 28.03.2019 Dzielnicowy tarnogórskiej komendy mł. asp. Jakub Szupuła został wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Przysługuje ono dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów tego życiodajnego płynu. Wyróżnienie odznaczeniem nadawane jest przez ministra zdrowia.

Wczoraj odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odbyła się w katowickim Miejskim Domu Kultury „Koszutka”. Medale i legitymacje wręczał Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, pan Stanisław Dyląg.

A Rh- to grupa krwi którą oddaje od ponad 10 lat tarnogórski dzielnicowy mł. asp. Jakub Szypuła. Tym sposobem ofiarował już ponad 20 litrów życiodajnego płynu. Oddając krew zawsze podkreśla, że jest to ogromna satysfakcja, ponieważ można w ten sposób uratować czyjeś życie.

Pamiętajmy! Jedna jednostka krwi, czyli ilość pobrana od dawcy podczas jednej wizyty to zaledwie 450 ml. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zabezpieczanie rezerw krwi. A do tego niezbędne są donacje.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

(KWP w Katowicach / kp)