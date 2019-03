Uwaga na oszustwa komputerowe Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci przestrzegają przed działaniem oszustów w sieci. Przełamują oni zabezpieczenia kont na portalach społecznościowych i do znajomych potencjalnej ofiary rozsyłają linki z prośbą o szybką pożyczkę lub zapłatę za przesyłkę. Mundurowi ostrzegają również przed korzystaniem z ofert, gdzie za darmo można otrzymać atrakcyjne przedmioty, płacąc jedynie za przesyłkę. Oszustom chodzi o jedno – uzyskanie dostępu do konta bankowego i kradzież zgromadzonych tam oszczędności.

Oszustwa internetowe to poważne zagrożenie dla finansów osób korzystających z internetowych kont bankowych, portali społecznościowych czy skrzynek e-mail. Przekonała się o tym mieszkanka Zamościa, która kilka dni temu zgłosiła się do komendy i poinformowała, że jej hasło do osobistego profilu na portalu społecznościowym zostało przełamane. Następnie nieznana osoba bez jej wiedzy i zgody wysłała prywatną wiadomość do jej znajomych z prośbą o pożyczkę za pomocą szybkiego przelewu z użyciem kodu systemu płatności mobilnych. Wśród znajomych zawiadamiającej, którzy otrzymali wiadomość, jedna szybko zareagowała i udostępniła kod Blik. Chciała pomóc, a straciła 500 zł. Inna osoba zawiadomiła, że skorzystała z oferty „oddania za darmo zabawek”. Jedyny koszt, jaki miała ponieść to opłacenie przesyłki kurierskiej. Otrzymała sms-a z podanym linkiem, otworzyła go i została przekierunkowana na stronę banku, tam po zalogowaniu się dokonała transakcji. Na drugi dzień zgłaszający sprawdzając swoje konto bankowe zauważył, że brakuje na nim pieniędzy. Z konta wykonano bowiem kilka transakcji, których pokrzywdzony nie dokonywał.

Pomysłowość oszustów nie zna granic. Przestępcy wymyślają kolejne, nowsze metody, aby oszukać i wyłudzić pieniądze. Dlatego też korzystając z internetu należy być czujnym i zachować ostrożność. Przestępcy mogą ukraść nam pieniądze z konta bankowego, mogą również dokonać kradzieży naszych danych, a następnie posłużyć się nimi do zaciągnięcia np. zobowiązań kredytowych.

Przestępcy działający na portalach społecznościowych przełamują zabezpieczenia kont użytkowników portalu i podszywając się pod nich do znajomych wysyłają prośby o pilny przelew lub też uregulowanie niewielkiej opłaty. Ofiara otrzymuje link do strony ze złośliwym oprogramowaniem, klika i będąc przekonaną, że korzysta ze strony swojego banku wykonuje przez nią szybki przelew albo płaci kartą. W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do konta i kradną zgromadzone na nim oszczędności. Zamiast prośby o pożyczkę czy zapłatę za przesyłkę przestępcy wystawiają również fałszywe oferty oddania za darmo różnych przedmiotów, w których opłacić należy jedynie koszty przesyłki. Pieniądze z konta ofiary, która skorzystała z takiej oferty, znikają chwilę po tym, jak osoba otworzy link i opłaci koszt dostarczenia przesyłki.

Pamiętajmy, aby dokładnie czytać otrzymywane wiadomości, a prośby o pożyczkę weryfikować i przed dokonaniem transakcji upewnić się, czy jej nadawcą rzeczywiście jest nasz znajomy. Ostrożnie należy również podchodzić do ofert darmowego przekazania bardzo atrakcyjnych przedmiotów, jedynie za opłacenie kosztów dostawy. Oferty takie należy dokładnie sprawdzić. Przed dokonaniem transakcji należy dokładnie sprawdzić również adresy otrzymanych linków. Natomiast logując się na stronę swojego banku przed wprowadzeniem numeru klienta i hasła należy sprawdzić, czy nawiązaliśmy tzw. bezpieczne połączenie internetowe. Na stronie powinna być widoczna zamknięta kłódka, a po kliknięciu w nią powinien wyświetlić się certyfikat bezpieczeństwa.

Kodeks karny za oszustwo komputerowe przewiduje odpowiedzialność karną nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / mg)