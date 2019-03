Policyjna akcja porodowa i hipotermia Powrót Generuj PDF Drukuj Reagowanie w stanach nagłych, pomoc w hipotermii oraz odbieranie porodu ćwiczyli w słupskiej Szkole Policji funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego oraz amerykańskiej Marynarki Wojennej. Wszystkie założenia opracowano na podstawie doświadczeń z codziennej policyjnej służby.

Było to pierwsze tego rodzaju szkolenie w którym wspólnie ćwiczyli przedstawiciele polskich i amerykańskich służb mundurowych. Podzielenie na grupy policjanci, strażacy, żołnierze i marynarze mieli możliwość praktycznego udzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie lekkiej i średniej hipotermii. Każdy uczestnik miał do dyspozycji najnowocześniejsze środki ratownicze, ale też musiał przećwiczyć scenariusz w sytuacji, gdy do dyspozycji były tylko przypadkowe przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu.

W tracie dwudniowych ćwiczeń odrębny czas poświęcono odbieraniu nagłego porodu. W codziennej służbie policjanci coraz częściej proszeni są o pilotowanie do szpitala innego pojazdu, w którym znajduje się ciężarna kobieta z rozpoczętą akcją porodową. Co zrobić w sytuacji, gdy dojazd do szpitala nie będzie możliwy i trzeba będzie nagle odebrać poród ? - wiedzę z tego zakresu przekazali policjantom trenerzy z wrocławskiego Centrum Ratownictwa: Maciej Solski i Tomasz Kutycki. Każdy z uczestników mógł osobiście odebrać poród dzięki specjalnym fantomom odtwarzającym realną sytuację.

Przy okazji omówiono także inne nagłe stany zagrożenia jak padaczka, śpiączka cukrzycowa, zawał i udar. Każdy z uczestników mógł także przećwiczyć na sobie działanie ćwiczebnego aplikatora anafilaktycznego, za pomocą którego można podać adrenalinę osobie, u której wystąpiła ostra reakcja alergiczna.

Jak podkreślali prowadzący ćwiczenia, to właśnie policjanci ze względu na patrolowy charakter służby są cały czas w terenie i to oni bardzo często dojeżdżają jako pierwsi do osób potrzebujących pomocy. Pozostałe służby pozostając w ciągłej gotowości przebywają jednak w miejscach stałej dyslokacji i wyjeżdżają tylko na wezwania. Policyjne radiowozy mają tę przewagę, że są praktycznie cały czas w terenie i to właśnie policjanci są potencjalnie najbliżej osób potrzebujących pomocy. Dlatego właśnie od policjantów oczekuje się bardzo wszechstronnej wiedzy, w tym między innymi udzielania pierwszej pomocy.