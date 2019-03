Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Genezą działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz motocyklistów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

Tylko w poprzednim roku na polskich drogach zginęło 803 pieszych. Blisko połowa wypadków z udziałem pieszych miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Niestety pomimo podejmowanych przez Policję wielu działań profilaktycznych i edukacyjnych w tym zakresie to przejścia dla pieszych są ciągle miejscami niebezpiecznymi a przecież w swej istocie gwarantować powinny uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Dlatego w ramach realizowanych już po raz trzeci w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyjrzą się zachowaniom samych pieszych.

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.

Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

Nasza akcja to swoistego rodzaju apel do uczestników ruchu drogowego aby w szczególności na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu zwiększyli swoją uwagę i faktycznie zachowali szczególną ostrożność. Chcemy aby piesi podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali o obserwacji pojazdów. Liczymy też na to, że kierujący pojazdami widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, zgodnie z przepisem zmniejszą prędkość a zwiększą uwagę.

Apelujemy do pieszych aby zastanowili się czy kierowcy mogą ich dostrzec i czy wejście na jezdnie jest w tym momencie bezpieczne. Natomiast kierujący muszą pamiętać, że w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych muszą zachowywać się szczególnie ostrożnie.

RK BRD / RO WPI KGP