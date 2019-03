Dzielnicowy pomógł 81- latce bezpiecznie wrócić do domu Data publikacji 28.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji suwalskiej jednostki Policji pomogli chorej, zdezorientowanej 81-latce wrócić do domu. Kobieta błąkała się po centrum miasta ubrana tylko w kapcie i piżamę. Na szczęście pomoc przyszła w porę.

Wczoraj, około godziny 10.45, uwagę policjantów, którzy pełnili akurat służbę w Suwałkach, przy ul. Muzycznej zwróciła starsza kobieta, błąkająca się samotnie w centrum miasta. Kobieta miała na sobie tylko kapcie i piżamę. Kiedy mundurowi podeszli do seniorki była wyraźnie zdezorientowana. Nie wiedziała gdzie jest, ani jak się nazywa i gdzie mieszka.

Całe szczęście w patrolu był dzielnicowy z centrum Suwałk. Po chwili ustalił, że kobieta jest mieszkanką z jego rejonu służbowego. Ustalił tożsamość kobiety i jej adres zamieszkania. Dzięki szybkiej i sprawnej reakcji mundurowych 81- latka bezpiecznie trafiła pod opiekę zaniepokojonej zniknięciem matki i córki.

Apelujemy na zwracanie szczególnej uwagi na osoby starsze, które chorują na demencję, czy cierpią na Alzheimera. Zdarza się bowiem, że osoby te wychodzą z mieszkania, gubią się i nie potrafią znaleźć drogi powrotnej do domu. Dużą pomocą w powrocie do bliskich mogą być opaski S.O.S., na których powinny znaleźć się informacje dotyczące stanu zdrowia danej osoby, kontakt telefoniczny do kogoś bliskiego, czy też adres zamieszkania.

(KWP w Białymstoku / mg)