Ponad 13 kilogramów marihuany zabezpieczyli kryminalni z Pruszkowa podczas likwidacji plantacji Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ponad pół miliona złotych oszacowano wstępnie ujawnioną na terenie powiatu pruszkowskiego plantację konopi indyjskich. Pruszkowscy kryminalni zabezpieczyli ponad 13 kg marihuany oraz ponad 1100 sadzonek w różnym stadium rozwoju konopi. Na miejscu zatrzymano trzech obywateli Chin, którzy decyzją sądu trafili na 3 miesiące do aresztu.

Policjanci codziennie walczą z przestępczością narkotykową i wszelkimi jej przejawami. Poza zatrzymywaniem osób mających związek z środkami odurzającymi równie ważnym ogniwem pracy kryminalnych jest znajdowanie i eliminowanie samych narkotyków. Każda zabezpieczona przez funkcjonariuszy, najmniejsza nawet działka, nigdy więcej nie trafi już na rynek.

Pruszkowscy kryminalni, w trakcie działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej, uzyskali informację dotyczącą nielegalnej uprawy konopi na terenie powiatu. Realizując działania operacyjne ujawnili nielegalną plantację konopi indyjskich. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego weszli na teren posesji w Jankach. W piwnicy zabezpieczyli ponad 1100 doniczek z sadzonkami konopi indyjskich, w różnym stadium rozwoju. Na poddaszu budynku natomiast policjanci znaleźli ponad 13 kg wysuszonych kwiatostanów marihuany. Pomieszczenia w piwnicy były specjalnie przystosowane do uprawy narkotyków z profesjonalną linią produkcyjną, która została zdemontowana i zabezpieczona jako dowód w sprawie.

Policjanci do sprawy zatrzymali trzech mężczyzn narodowości chińskiej. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty: posiadania znacznej ilości środków odurzających, uprawiania konopi, posiadania przyrządów służących do nielegalnego wytwarzania środków odurzających oraz wprowadzania znacznej ilości narkotyków do obrotu. Wczoraj, na wniosek policji i prokuratury, Sąd Rejonowy w Pruszkowie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Śledczy wstępnie szacują, że po odpowiedniej obróbce na rynek mogło trafić nawet kilkadziesiąt kilogramów suszu roślinnego o wartości czarnorynkowej sięgającej do kilkuset tysięcy złotych.

Policjanci z Pruszkowa zlikwidowali plantację marihuany

