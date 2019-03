2-latek poparzony na placu zabaw. Szukamy świadków Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z komisariatu w Jasienicy ustalają szczegółowe okoliczności w jakich w minioną sobotę, 23 marca 2019 r., 2-letni chłopczyk doznał poparzeń ciała. Do zdarzenia doszło na placu zabaw w Bierach przy ul. Olszowej, gdzie sprawca najprawdopodobniej rozlał substancję pochodzenia kwasowego, m.in. na zjeżdżalni i karuzeli. Poszukujemy świadków, którzy w dniach 22 i 23 marca br. korzystali z urządzeń na placu zabaw.

Do poparzenia dziecka doszło w dniu 23 marca br., tuż przed godz. 13.00, podczas gdy chłopczyk bawił się na zjeżdżalni. 2-latek został przewieziony do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, gdzie lekarze stwierdzili u niego oparzenia I i II stopnia. Dziecko po zaopatrzeniu ran zostało oddane pod opiekę rodziców.

Powiadomieni o zdarzeniu policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca, gdzie doszło do zdarzenia. Substancję żrącą niewiadomego pochodzenia zabezpieczono na 5 urządzeniach usytuowanych na placu zabaw: zjeżdżalni dużej i małej, karuzeli, łączniku poziomym - rurze umieszczonej na wysokości około 60 cm nad ziemią oraz siłowej ławeczce do ćwiczeń. Już wstępne badania przeprowadzone przez strażaków wykazały, że jest to substancja pochodzenia kwasowego. Policyjny technik kryminalistyki zabezpieczył ciecz do dalszych badań fizykochemicznych, które zostaną przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP.

Policjanci z Jasienicy wyjaśniają okoliczności, w jakich doszło do poparzenia 2-latka. Apelujemy do osób, które w dniach 22 i 23 marca 2019 r. do godz. 13.00 korzystały z placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu w Bierach, o kontakt ze śledczymi. W szczególności prosimy o kontakt kobietę z dwójką małych dzieci, które bawiły się na placu zabaw w miniony piątek, 22 marca około godz. 12.00. Przesłuchanie wymienionej kobiety jest niezbędne w celu zweryfikowania posiadanych przez policjantów informacji i wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Świadków oraz osoby, które mogą pomóc śledczym w ustaleniu sprawcy bądź sprawców tego czynu prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Jasienicy przy ul. Zdrowotnej 1401, tel. 33 817 22 15, nr alarmowe 997, 112, adres e-mail: jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl.

(KWP w Katowicach / kp)