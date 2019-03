Usiłowali wprowadzić do sprzedaży podrobione bilety MPK Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy próbowali wprowadzić do sprzedaży podrobione bilety MPK.Sprawcy usłyszeli już zarzuty usiłowania popełnienia oszustwa (art. 286 KK). Na wniosek śledczych prokurator objął podejrzanych dozorem Policji. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Jeden ze sprawców wpadł w ręce stróżów prawa na terenie krakowskiej giełdy. Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę, na „gorącym” uczynku popełnienia przestępstwa, gdy oferował do sprzedaży po rażąco niskich cenach falsyfikaty biletów czasowych. Kryminalni ujawnili przy nieuczciwym handlarzu blisko 1300 „lewych” biletów, uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej. Według ustaleń śledczych, w wyniku jego przestępczej działalności, miasto i gmina Kraków zostały narażone na straty w kwocie sięgającej 40 tys. zł. Intensywne czynności operacyjne prowadzone przez funkcjonariuszy w tej sprawie, spowodowały, że już następnego dnia został zatrzymany wspólnik „przedsiębiorcy”, którym okazał się 60-letni mieszkaniec Wrocławia. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania popełnienia oszustwa (art. 286 KK), za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

(KWP w Krakowie / kp)