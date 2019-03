Policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Legniccy policjanci zlikwidowali dziuplę samochodową mieszczącą się na terenie miasta. W magazynie znajdującym się na prywatnej posesji ujawnili częściowo zdemontowany pojazd marki Audi A5 o wartości 220 tys. złotych oraz kilkadziesiąt elementów samochodowych, w tym karoserie pojazdów Porsche Panamera i Audi Q5. Funkcjonariusze już potwierdzili, że te trzy auta zostały skradzione kilka dni temu na terenie Niemiec. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn mających związek z tym przestępczym procederem. Duet został tymczasowo aresztowany. Mężczyznom za popełnione przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z legnickiej komendy natrafili na trop dziupli samochodowej. Funkcjonariusze, aby potwierdzić otrzymaną informację zaplanowali działania wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wszystko po to, aby w jednym czasie „wejść” w kilka wytypowanych miejsc.

Podczas przeszukania na terenie garaży usytuowanych w jednej z dzielnic Legnicy funkcjonariusze ujawnili mężczyznę, który demontował samochód marki Audi A5 o wartości 220 tys. złotych oraz kilkadziesiąt części samochodowych. W trakcie oględzin okazało się, że wśród kilkudziesięciu zabezpieczonych części samochodowych są też karoserie pochodzące z pojazdów marki Audi Q5 i Porsche Panamera. Jak ustalili do chwili obecnej funkcjonariusze, część zabezpieczonych rzeczy należy do pojazdów, które zaledwie do kilkunastu dni temu zostały skradzione na terenie Niemiec.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu legnickiej Policji nadal pracują nad tą sprawą. Zabezpieczone części od innych aut przekazano do ekspertyzy mechanoskopii, gdzie ustalane będzie ich pochodzenie.

Funkcjonariusze do sprawy zatrzymali dwóch legniczan w wieku 39 i 35 lat. Obojgu przedstawiono zarzuty paserstwa mienia znacznej wartości. Sprawa jest rozwojowa i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Sąd Rejonowy w Legnicy na wniosek Prokuratura Prokuratury Rejonowej w Legnicy aresztował podejrzanych na okres 2 i 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)