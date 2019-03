Zielonogórski policjant na podium Mistrzostw Świata w skoku wzwyż Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Robert Suchodolski mierzy wysoko. Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zwyciężył w skoku wzwyż w Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters, a na Mistrzostwach Świata zajął trzecie miejsce. Obie imprezy odbywały się w mijającym tygodniu w Toruniu.

Zielonogórscy policjanci od wielu lat pokazują, ze służbę w Policji można połączyć z czynnym uprawianiem sportu i osiąganiem wysokich wyników. W tym tygodniu po medale sięgnął kolejny z naszych kolegów – aspirant Robert Suchodolski z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową. W Toruniu w tym tygodniu odbywały się Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters oraz Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zielonogórski policjant wystartował w zawodach w dyscyplinie skok wzwyż, w kategorii powyżej 35 roku życia. Odniósł wielki sukces – jest Mistrzem Polski w swojej kategorii, a na mistrzostwach świata był trzeci na podium.

Asp. Robert Suchodolski czynnie uprawiał sport już od szkoły podstawowej. Na początku były to biegi długodystansowe, a w szkole średniej zaczął trenować skoki wzwyż. Osiągał bardzo dobre wyniki, wielokrotnie zwyciężał w zawodach juniorów, był również Mistrzem Polski Juniorów w skok wzwyż z wynikiem życiowym 2,16 m. Został powołany do reprezentacji narodowej juniorów w lekkiej atletyce i uczestniczył w międzynarodowych zawodach.

Niestety kontuzje spowodowały, że zmuszony był porzucić sportową karierę i przez kilkanaście lat nie skakał wzwyż. W 2005 roku wstąpił do Policji. Służył na początku w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji KWP w Gorzowie Wlkp., w 2009 roku przeniósł się do KMP w Zielonej Górze. Od 2010 roku w Wydziale dw. z Przestępczością Narkotykową. Sportu nie porzucił – jest zawodnikiem Niebieskich – drużyny koszykarskiej z KMP w Zielonej Górze, z którą również osiąga sukcesy. Nie myślał wcześniej, że wróci do skoków w wzwyż, ale jak to w życiu bywa sprawił to przypadek. W 2016 roku zadzwonił do niego kolega, inny zawodnik lekkiej atletyki. Organizował charytatywne zawody zbierając fundusze dla chorej dziewczynki. R. Suchodolski bez specjalnego przygotowania skoczył w tych zawodach 1,90 m. Po rozmowach z kolegami sportowcami postanowił, że wystartuje w Mistrzostwach Masters w Toruniu w 2019 roku.

Od tej decyzji zaczął poważne przygotowania – bieganie i odpowiednia dieta pozwoliły mu schudnąć 16 kg – jak sam mówi „lżejszemu lepiej się skacze”. Oprócz biegania, i ćwiczeń na siłowni trenował tez skoki na naszej zielonogórskiej hali. Jak widać warto było – zdobył w Toruniu Mistrzostwo Polski z wynikiem 1,95 m oraz zajął trzecie miejsce w mistrzostwach świata osiągając wynik 2,00 m. GRATULUJEMY!

źródło: podinsp. Małgorzata Barska

