Zatrzymani "na gorącym" uczynku z kilogramami narkotyków Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 i 34-latek wpadli z blisko 2 kilogramami narkotyków o czarnorynkowej wartości niemal 150 000 tysięcy złotych. To efekt wspólnej akcji policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz kluczborskiej komendy. Kolejne nielegalne substancje mężczyźni mieli w swoich mieszkaniach. Obaj usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Śledczy podejrzewają, że młodszy z nich również nimi handlował. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu grozi nawet do 12 lat więzienia.

Cyberkryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu podejrzewali dwóch mieszkańców powiatu kluczborskiego o związek z przestępczością narkotykową. Z zebranego materiału dowodowego wynikało, że dodatkowo jeden z nich może również trudnić się nielegalnym handlem. Policjanci przygotowali się do zatrzymania podejrzewanych mężczyzn "na gorącym" uczynku.

We wspólnej akcji z funkcjonariuszami z Opola wzięli udział policjanci służby kryminalnej i prewencyjnej kluczborskiej komendy. 17 marca br., w godzinach wieczornych, policjanci zatrzymali 25-letniego kierowcę volkswagena oraz jego 34-letniego pasażera. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli blisko 2 kilogramy białego proszku. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczona substancja to amfetamina.

Kluczborscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej weszli również do mieszkań zatrzymanych mężczyzn. W trakcie przeszukania ich lokali, policjanci znaleźli jeszcze inne narkotyki. Badanie narkotesterem pokazało, że była to marihuana, haszysz oraz LSD. Czarnorynkowa wartość wszystkich zabezpieczonych narkotyków, to blisko 150 000 złotych.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających za co grozi do 10 lat więzienia. 25-latek dodatkowo odpowie za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyku, a to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 12 lat. Sąd w jego przypadku zastosował areszt, natomiast w stosunku do 34-latka zastosowano dozór policji.