Obywatele Czech zsunęli się ze zbocza górskiego. Uratował ich policjant Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjant Wydziału Ruchu Drogowego, st. post. Paweł Łabuda - odebrał z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztofa Lewandowskiego list gratulacyjny za profesjonalne i szybkie działanie w czasie wolnym od służby. Właściwa postawa wałbrzyskiego funkcjonariusza przyczyniła się do uratowania życia turystom z Czech, którzy trzy tygodnie temu zsunęli się ze zbocza górskiego w rejonie Śnieżki i nie byli w stanie wezwać pomocy.

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu kom. Krzysztof Lewandowski w obecności Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego kom. Damiana Gawrona oraz podległych funkcjonariuszy podziękował st. post. Pawłowi Łabudzie za wzorową postawę. Podkreślił, że jego doświadczenie, fachowość i zdecydowane w działaniu przyczyniły się bezpośrednio do uratowania życia dwóch osób.

„Składam Panu wyrazy uznania oraz dziękuję za zachowanie godnej funkcjonariusza Policji postawy w chwili zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Pana zdecydowane i skuteczne działania przeprowadzone 7 marca 2019 r. skutkowały zorganizowaniem akcji ratunkowej dla dwójki turystów, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi w Karkonoszach. Jestem przekonany, że Pana interwencja przyczyni się do wzrostu zaufania społeczności do Policji, która służy pomocą w każdej krytycznej sytuacji.”

Przypomnijmy, że wałbrzyski funkcjonariusz 7 marca bm. miał wolne od służby. Z samego rana wybrał się na szlak w rejon Śnieżki. W pewnym momencie zauważył zakrwawionego mężczyznę nawołującego pomocy. Poszkodowany w języku czeskim przekazał funkcjonariuszowi informację o wypadku, który miał miejsce dzień wcześniej, około godziny 21:00. Z jego relacji wynikało, że będąc ze swoją partnerką, w wyniku silnego podmuchu wiatru, zsunęli się ze zbocza górskiego po czeskiej stronie. Mężczyzna na szczęście zatrzymał się na kosodrzewinie i dzięki temu udało mu się ostatecznie wspiąć z powrotem na górę. Był lekko ranny. Kobieta niestety od dnia poprzedniego pozostawała w dole i nie było z nią kontaktu.

Dzięki wałbrzyskiemu funkcjonariuszowi na miejscu szybko pojawili się czescy ratownicy. Poszkodowanemu i wyziębionemu mężczyźnie st. post. Paweł Łabuda udzielił pierwszej pomocy, pomógł rozgrzać się ciepłą herbatą, a także dostać do najbliższego schroniska. Do kobiety, która zsunęła się ze zbocza blisko 400 metrów w dół, przyleciał helikopter z ratownikami. Oboje poszkodowani trafili ostatecznie do szpitala. Warto nadmienić, że poprzedniej nocy temperatura oscylowała w okolicy zera stopni Celsjusza.

St. post. Pawłowi Łabudzie serdecznie gratulujemy właściwej postawy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, jak i prywatnych.

(KWP we Wrocławiu / mg)