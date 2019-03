Areszt za kierowanie grupą przestępczą, „karuzelę podatkową” i uszczuplenie podatku VAT o ponad 5 mln zł Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zatrzymali we Wrocławiu mężczyznę związanego z tzw. „karuzelą podatkową”. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego śledczy stwierdzili, że 38-latek był organizatorem przestępczego procederu. Kierowana przez niego grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT o ponad 5 mln zł. Decyzją Sądu mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu 10 lat więzienia. Jest to już kolejna realizacja Policji w tej sprawie. Wcześniej zatrzymano do niej w sumie 7 osób.

Sprawa prowadzona przez śledczych z katowickiej komendy wojewódzkiej zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach dotyczy oszustw karno-skarbowych. Katowiccy policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że był on organizatorem przestępczego procederu. W latach 2014-2015, jako prezes zarządu jednej ze spółek, wspólnie z innymi osobami podrabiał dokumentację finansowo-księgową oraz przyjmował i wystawiał faktury VAT, w których dokumentował fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót towarami w postaci metali. Przedkładając w urzędach skarbowych nierzetelne deklaracje podatkowe, grupa przestępcza dokonała uszczuplenia podatku VAT, narażając tym samym Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 5 mln zł. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 38-latka we Wrocławiu. Jeszcze tego samego dnia został on doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy oraz poświadczenia nieprawdy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

To już kolejna realizacja policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach w tej sprawie. Wcześniej mundurowi zatrzymali w sumie 7 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.