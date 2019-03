Posiadał broń i amunicję bez wymaganego zezwolenia, wytwarzał sterydy anaboliczne. Data publikacji 29.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali 37-letniego mężczyznę za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz produkcję sterydów anabolicznych. Podejrzany usłyszał zarzuty i grozi mu teraz kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

We wtorek po godz. 11.00 w Chabówce rabczańscy oraz nowotarscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy marki Audi. Podczas kontroli okazało się, że kierujący przewoził dwadzieścia paczek papierosów nieoznaczonych wymaganymi znakami akcyzy oraz produkty mogące świadczyć o produkcji i sprzedaży substancji anabolicznych.

Policjanci przeszukali miejsca zamieszkania oraz pomieszczenia zajmowane przez 37-latka m.in. w Myślenicach, gdzie ujawnili i zabezpieczyli łącznie 4 sztuki broni oraz 69 sztuk amunicji bez wymaganego zezwolenia, ponad 5 kg substancji chemicznych w płynie i w proszku zapakowanych w różnych workach foliowych i butelkach, fiolki, naczynia laboratoryjne, strzykawki, kapsle i zatyczki, służące do wytwarzania i sprzedaży sterydów anabolicznych.

37-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, został zatrzymany i przewieziony do nowotarskiej komendy. Produkty chemiczne zostały zabezpieczone do badań laboratoryjnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, zabrania się wytwarzania, przechowywania w celu wprowadzenia do obrotu , wprowadzania do obrotu produktu leczniczego bez wymaganego pozwolenia. Podejrzany już usłyszał pierwsze prokuratorskie zarzuty z art. 263§2 kodeksu karnego. Tylko za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia grozi zatrzymanemu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mg)