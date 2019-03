Młodzi policjanci po raz pierwszy w terenie Powrót Generuj PDF Drukuj Różnego rodzaju interwencje mają już za sobą młodzi policjanci ze słupskiej Szkoły Policji, którzy w miastach Pomorza Środkowego po raz pierwszy wychodzą do służby w terenie. Praktyki pod koniec szkolenia zawodowego podstawowego to także dobry sprawdzian nabytej policyjnej wiedzy i umiejętności.

Praktyki młodych policjantów odbywają się pod koniec szkolenia zawodowego podstawowego, które przejść musi obowiązkowo każdy policjant rozpoczynający służbę. Słuchacze dysponują już wtedy niezbędną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami, które można zweryfikować podczas normalnej służby. Zajęcia praktyczne to pełnienie służby głównie w patrolach pieszych. Dowódcą każdego z takich patroli jest policjant z jednostki terenowej, który zna specyfikę terenu i w odpowiedni sposób potrafi ukierunkować działania młodych funkcjonariuszy.

Głównym zadaniem patroli jest reagowanie na wykroczenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, takich jak na przykład spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie porządku publicznego, nieprawidłowe parkowanie czy żebractwo i próby wyłudzeń.

Dzięki wspólnym patrolom ze słuchaczami Komisariaty Policji mogą wysłać w teren więcej patroli, widok większej liczby policjantów jest także pozytywnie odbierany przez mieszkańców. Zawód policjanta to zawód specyficzny; teoria jest ważna, ale dopiero praktyka w terenie daje słuchaczom możliwość nauki czynności, które będą podejmować na co dzień, po powrocie do swojej jednostki macierzystej.

Słuchacze Szkoły Policji, pełnili również służbę w pociągach w trakcie dojazdu do miejsc pełnienia służby. Również w pociągach policjanci reagowali na zakłócanie porządku i spokoju współpasażerów. Widok dużej liczby funkcjonariuszy wywoływał wśród pasażerów zaciekawienie, a po wyjaśnieniu, że jest to przejazd do miejsca pełnienia służby, przyjmowany był z dużą życzliwością. Niektórzy określali nawet pociągi kursujące między Szczecinem i Gdańskiem jako „pociągi pod specjalnym nadzorem”.

Z dużym bagażem doświadczeń już wkrótce - po zakończeniu szkolenia - młodzi policjanci trafią do swoich jednostek macierzystych, gdzie na co dzień realizować będą policyjne hasło „Pomagamy i chronimy”.