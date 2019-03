Policjanci uratowali życie kobiety, która chciała je sobie odebrać Data publikacji 30.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu interweniowali w jednym z mieszkań w mieście, gdzie miała znajdować się kobieta chcącą popełnić samobójstwo. Po przybyciu do jej mieszkania zastali ją już nieprzytomną. Udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Dzięki temu kobieta odzyskała świadomość i została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej dalszej pomocy. Finał tej historii jest szczęśliwy.

W dniu 27 marca br. policjanci z oddziałów prewencji komendy wojewódzkiej we Wrocławiu udali się do jednego z mieszkań, gdzie najprawdopodobniej kobieta chciała odebrać sobie życie. Na miejscu zastali już nieprzytomną mieszkankę Wrocławia. Funkcjonariusze udzielili jej natychmiast pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu wezwanej karetki pogotowia.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji, życie kobiety udało się uratować. Finał tej historii jest szczęśliwy. Przytomna już kobieta została oddana w ręce lekarzy i przetransportowana do szpitala, gdzie uzyskała specjalistyczną pomoc medyczną.

(KWP we Wrocławiu/wsz)