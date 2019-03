Dwoje nietrzeźwych za kierownicą mercedesa Data publikacji 30.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 48-latek i jego 43-letnia znajoma, którzy na „zmianę” kierowali mercedesem. To kolejni nietrzeźwi kierujący pojazdem zatrzymani przez łukowskich policjantów, dzięki informacji przekazanej przez innych kierowców. Dodatkowo okazało się, że kobieta kilka dni temu „już straciła” prawo jazdy za podobny wyczyn.

W czwartek po godzinie 17.00 łukowscy policjanci zostali powiadomieni o stojącym na drodze w Karwowie samochodzie marki Mercedes, w którym to mężczyzna miał szarpać się z kobietą. Zgłaszający mówił, że chciał zorientować się czy nie trzeba udzielić pomocy i wówczas siedzący za kierownicą mercedesa uruchomił silnik pojazdu i odjechał w kierunku Dębowicy. Tor jazdy samochodu oraz zachowanie mężczyzny, według zgłaszającego świadczyły o tym, że kierowca mercedesa może być pod działaniem alkoholu. W międzyczasie pojazd zatrzymał się na zatoczce autobusowej i kierujący nim mężczyzna przesiadł się na fotel pasażera. Wówczas za kierownicą mercedesa usiadła kobieta, która wcześniej była pasażerką tego samochodu. W momencie, gdy rozpoczęła jazdę, auto do kontroli zatrzymali łukowscy policjanci. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierującej autem kobiety oraz jadącego wówczas jako pasażer mężczyzny. Okazało się, że oboje mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo mundurowi ustalili, że zatrzymana przez nich 43-latka z powiatu łosickiego kilka dni temu „straciła” prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. 48-letni łukowianin mówił policjantom, że nie kierował mercedesem, jednak spostrzeżenia przekazane mundurowym przez zgłaszającego i jego kolegę przeczyły tym stwierdzeniom mężczyzny.

Teraz 48-latek i jego 43-letnia znajoma usłyszą zarzuty za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, a ich sprawa znajdzie swój finał w sądzie. To kolejny przypadek właściwej reakcji osób, które są świadkami „wyczynów” nietrzeźwych kierowców. Apelujemy do wszystkich osób by nie były obojętne i w jakikolwiek sposób uniemożliwiały jazdę za kierownicą tym, którzy wcześniej spożywali alkohol, by o swych spostrzeżeniach informowali policjantów. Nie reagując na naganne zachowanie dajemy przyzwolenie nietrzeźwym na kierowanie pojazdami.

(KWP w Lublinie/wsz)