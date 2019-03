Wiosenna pogoda sprzyja motocyklistom i rowerzystom. Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drodze Data publikacji 31.03.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W 2018 roku na drogach województwa lubelskiego doszło do 1217 wypadków, w następstwie, których 179 osób zostało zabitych, a 1287 doznało obrażeń. W tej statystyce zawierają się także wypadki z udziałem motocyklistów i rowerzystów. Pierwsi amatorzy jazdy na jednośladach już wyruszyli w drogę, są niestety także pierwsze ofiary tragicznych w skutkach zdarzeń. Wczoraj w powiecie ryckim zginął 25 letni motocyklista. Pamiętajmy o bezpieczeństwie!

Główne przyczyny wypadków w ruchu drogowym to niezmiennie: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieudzielanie pierwszeństwa pieszemu.

W minionym roku 127 motocyklistów uczestniczyło w wypadkach drogowych. 18 kierujących motocyklami poniosło śmierć, a 108 doznało obrażeń. Sami motocykliści byli sprawcami 48 wypadków. Motocykliści będący pod wpływem alkoholu spowodowali 7 wypadków. Główną przyczyną wypadków, do których doszło z winy motocyklistów było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Motocykliści, którzy przestrzegają zasad bezpiecznej jazdy uważają opinie krążące o ich środowisku za bardzo krzywdzące. Wskazują jednocześnie, że większość kierujących motocyklami to prawdziwi pasjonaci, dla których przejażdżka jednośladem to forma relaksu i okazja do spotkań z przyjaciółmi. Niestety zdarzają się również i tacy amatorzy jazdy na motocyklach, którzy notorycznie łamią przepisy.

Apelujemy do motocyklistów o bezpieczną i ostrożną jazdę.

Niektórzy motocykliści rzadko kiedy używają kierunkowskazów, co jest dużym lekceważeniem wobec kierowców samochodów, ale też i pozostałych użytkowników jednośladów. To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych - są po to, aby mieć świadomość, co dzieje się za nami. Wszyscy powinniśmy przewidywać sytuacje na drodze.

Zadbajmy też o to, aby być widocznym. Znaczny odsetek wypadków z udziałem motocyklistów jest spowodowany tym, że kierowcy samochodów po prostu ich nie zauważyli. Dlatego jeżdżąc jednośladem, musimy zadbać o to, żeby być widocznym. Zamiast kupować czarny kask warto wybierać jasny. Fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach, czy na butach sprawią, że zostaniesz szybciej zauważony na drodze. Uważajmy na pieszych. Przepuszczajmy na pasach przechodniów, pokażmy wszystkim, że motocykliści potrafią się zachować kulturalnie.

W 2018 roku rowerzyści uczestniczyli w 174 wypadkach drogowych, w wyniku, których 13 z nich poniosło śmierć, a 167 doznało obrażeń. Sami rowerzyści byli sprawcami 83 wypadków. Cykliści będący pod wpływem alkoholu byli sprawcami 10 wypadków. Głównymi przyczynami wypadków, do których doszło z winy rowerzystów było: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe skręcanie.

Rozpoczynając sezon pamiętajmy o właściwym wyposażeniu roweru.

Prawidłowo wyposażony rower powinien mieć: z przodu jedno białe światło pozycyjne; z tyłu jedno czerwone światło odblaskowe, co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał dźwiękowy. Dobrze jest również stosować elementy odblaskowe - mogą być na stałe przymocowane do roweru lub umieszczane na odzieży rowerzystów. Odblaski powodują, że jesteśmy widoczni, przez co, oczywiście bardziej bezpieczni.

Prawo o ruchu drogowym nakłada na rowerzystę obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Przepisy pozwalają rowerzyście jechać po chodniku, gdy: opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi, co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów oraz warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła). Przy czym kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

(KWP w Lublinie/wsz)