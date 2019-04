Policjantem jest się 24 godziny na dobę Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie udowodnił, że stróżem prawa jest się 24 godziny na dobę. Mundurowy zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem do garażu jego sąsiadki.

W minioną środę funkcjonariusz z ciechanowskiej Policji z okna swojego domu zauważył jak ktoś „kręci się” w garażu należącym do jego sąsiadki. Zaniepokojony sytuacją, zadzwonił do dyżurnego Policji, a sam poszedł sprawdzić co się dzieje. Policjant zauważył jak nieznany mu mężczyzna wyprowadza z garażu rowery, a samochód zaparkowany w garażu wypełniony był po brzegi sprzętem elektrycznym i narzędziami z garażu. Gdy funkcjonariusz zapytał się co on tu robi, 42-latek stwierdził że robi przeprowadzkę. Gdy usłyszał, że za chwilę na miejsce przyjedzie Policja i to zweryfikuje, wtedy rzucił się do ucieczki. Policjant, który był w czasie wolnym od służby po krótkim pościgu zatrzymał, a następnie obezwładnił mężczyznę. Kilka minut później na miejsce przyjechał policyjny patrol. Zatrzymany to 42-latek z Ciechanowa. Usłyszał już dwa zarzuty. Usiłowanie kradzieży z włamaniem do garażu oraz kradzież z włamaniem do samochodu osobowego - tej samej nocy, który był zaparkowany w pobliżu. Z samochodu zginęły narzędzia, klucze oraz wkrętarka. Zatrzymany 42-latek był już wcześniej karany i spędził w więzieniu 7 lat za podobne przestępstwa.

Ciechanowscy policjanci oraz prokurator wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu 42-letni mieszkaniec Ciechanowa najbliższe trzy miesiące spędzi w więzieniu.

Każdy funkcjonariusz, na początku służby uroczyście ślubuje strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli nawet z narażeniem życia. Policjanci wielokrotnie potwierdzali, że dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi są gotowi skutecznie realizować postawione przed nimi zadania. Tak było i w tym przypadku, funkcjonariusza z ciechanowskiej Policji, który po służbie zatrzymał przestępcę.

Autor: kom. Jolanta Bym