Zabierał dzieciom telefony i uciekał. Podejrzanego zatrzymali kryminalni Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu I Policji w Gorzowie Wlkp. zatrzymali 33-latka, który na ulicy Szarych Szeregów zabierał dzieciom telefony. Kiedy tylko skończyły się zajęcia w szkole i uczniowie wracali do domu, mężczyzna podbiegał do nich, okradał i uciekał. Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym policjantów podejrzany usłyszał zarzut kradzieży za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w Gorzowie Wielkopolskim czterokrotnie dochodziło do kradzieży telefonów na ulicy Szarych Szeregów. Każdorazowo pokrzywdzonymi były dzieci, które wracały po zajęciach ze szkoły do domu. Podbiegał do nich wtedy mężczyzna, który zabierał im telefony i uciekał.

Sprawą zajęli się kryminalni z Komisariatu I Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy ustalili rysopis podejrzanego i zebrali wszelkie, niezbędne informacje o tych zdarzeniach. To pozwoliło policjantom zaplanować działania operacyjne, których celem było zatrzymanie podejrzanego. Tak też się stało.

W piątek (29 marca), w czasie gdy dzieci skończyły lekcje i wracały do domu, kryminalni w pobliżu jednej ze szkół zauważyli mężczyznę, którego rysopis odpowiadał temu ustalonemu przez nich wcześniej. Był to 33-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego, który nie potrafił wytłumaczyć dlaczego przebywa w rejonie szkoły. Policjanci zauważyli, że 33-latek zachowuje się nerwowo. Podczas dalszej rozmowy okazało się co było powodem jego zachowania. Mężczyzna przyznał się, że to on odpowiada za kradzieże telefonów. Kryminalni zatrzymali go i przewieźli do jednostki. Tam usłyszał zarzut kradzieży za co zgodnie z Kodeksem Karnym grozi mu do 5 lat pozbawiania wolności.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.