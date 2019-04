Szczęśliwy finał poszukiwań 88-latka Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 88-letniego mieszkańca Woli Raniżowskiej. Mężczyzna w sobotę rano wyszedł z domu i kiedy nie wrócił zaniepokojona rodzina powiadomiła policję. Funkcjonariusze znaleźli osłabionego i przemoczonego mężczyznę około 1,5 km od domu. Trafił pod opiekę rodziny.

W sobotę wieczorem, policjanci z Kolbuszowej zostali powiadomieni o zaginięciu 88-letniego mieszkańca Woli Raniżowskiej. Z przekazanych przez rodzinę informacji wynikało, że mężczyzna wyszedł rano z domu, aby wykonywać prace polowe. Ostatni raz był widziany przez sąsiadów koło godz. 15. Kiedy po zmroku, 88-latek nie wrócił do domu, zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę. Po bezskutecznych próbach odnalezienia mężczyzny powiadomili Policję.

Policjanci ustalili rysopis mężczyzny i rozpoczęli poszukiwania. Jeden z patroli poszedł pieszo w rejon pól, gdzie miał pracować zaginiony. W odległości około 1,5 km od miejsca zamieszkania funkcjonariusze zauważyli siedzącego mężczyznę. Był przemoczony, osłabiony i nie mógł iść o własnych siłach, dodatkowo nie widział, gdzie się znajduje.

Policjanci pomogli mieszkańcowi Woli Raniżowskiej dojść do pojazdu i zawieźli go do domu. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Po udzielonej pomocy medycznej, mężczyzna pozostał pod opieką rodziny.