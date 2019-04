Uderzenie wrocławskich funkcjonariuszy w zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Wiele wskazuje na to, że 39-latek dokonywał poważanych oszustw finansowych. Poszkodowane w tej sprawie są osoby wykupujące obligacje spółki na granicy upadłości, w której podejrzany był prezesem. Wartość uzyskanych w ten sposób przez mężczyznę środków przekroczyła 13 mln złotych. Mężczyzna już usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozić mu może kara do 10 lat pozbawiania wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, realizując szeroko zakrojone czynności operacyjne, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o oszustwa finansowe oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do zatrzymania 39-latka doszło na terenie Piły, kiedy przechodził obok swojego garażu.

Jak się okazało, mężczyzna był prezesem spółki, przy użyciu której, na terenie Wrocławia oraz całego kraju dokonywał przestępczego procederu. Dla osiągnięcia korzyści majątkowych, doprowadzał inne osoby do niekorzystnego rozporządzania mieniem znacznej wartości, wprowadzając w błąd przy sprzedaży emitowanych przez spółkę obligacji.

Uzyskane w ten sposób pieniądze, 39-latek wykorzystywał na pośrednictwo finansowe w udzielaniu kredytów i pożyczek innym osobom, niezgodnie z celem emitowanych obligacji. Ponadto obligacje te były emitowane również w czasie, kiedy spółka była na granicy upadłości. Mężczyzna swoim działaniem doprowadził szereg obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości przekraczającej 13 mln złotych.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu i na bazie zgromadzonych przez funkcjonariuszy materiałów, usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozić mu może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)