Pierwsza odsłona akcji "100 litrów krwi na 100-lecie Policji" Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 16 osób oddało ponad 7 litrów bezcennej krwi. To wyniki zbiórki przeprowadzonej z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej. Akcja została zorganizowana przez opolską Policję i Regionalne Centrum Krwiodawstwa. Do wzięcia w niej udziało nikogo nie trzeba było namawiać - mieszkańcy regionu chętnie włączyli się do akcji.

29 marca, z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, odbyła się zbiórka krwi. W akcji udział wzięli policjanci, żołnierze oraz mieszkańcy Opola. Na miejsce zbiórki przyjechali również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji z Olesna dzieląc się krwią z potrzebującymi.

W tym dniu chęć oddania tego najcenniejszego daru zgłosiło ponad 20 osób. Jednak z różnych powodów, krew mogło oddać 16 osób. Łącznie, podczas akcji udało się zebrać ponad 7 litrów krwi.

Również najmłodsi mieszkańcy Opola zainteresowali się nasza akcją. Co prawda są jeszcze za młodzi aby oddać krew, za to mogli z bliska zobaczyć policyjne radiowozy i wyposażenie. Od obecnych na miejscu policyjnych ratowników mogli natomiast nauczyć się zasad pierwszej pomocy. Wyszkolenie naszych medyków przydało się również w sytuacji, kiedy po zgłoszeniu udzielili oni pomocy mężczyźnie cierpiącemu na padaczkę. Policjanci zaopiekowali się nim, aż do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

Za pomoc w organizacji akcji serdecznie dziękujemy ekipie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Wszystkim krwiodawcom dziękujemy za ich zaangażowanie.