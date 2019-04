Szukamy sprawców, którzy wysadzili bankomat Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego w Bielsku-Białej poszukują sprawców, którzy wysadzili w powietrze bankomat. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (30 marca 2019 r.) około 3.20 w bielskim Lipniku przy ul. Skowronków. Na skutek wybuchu pokrywa bankomatu została odrzucona na kilkadziesiąt metrów. Urządzenie i część sklepu, przy którym zlokalizowany był bankomat zaczęły płonąć. Ugasili je strażacy.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo – śledcza. Policyjni technicy kryminalistyki i pirotechnicy zabezpieczali ślady i gromadzili dowody. Apelujemy do osób, które były świadkami lub przejeżdżały między godziną 3.00 - 4.00 w rejonie Lipnika samochodami wyposażonymi w kamery rejestrujące obraz, by zgłosiły się do bielskiej komendy. Być może ktoś zarejestrował obraz, który mógłby pomóc śledczym w ustaleniu sprawców i rozwiązaniu sprawy. Wszelkie informacje w tej sprawie prosimy kierować do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, tel. 33 812 12 80, nr alarmowe 997 lub 112. Gwarantujemy anonimowość!

(KWP w Katowicach / kp)