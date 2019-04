Zarzuty popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą w Częstochowie zatrzymali 5 osób podejrzanych o popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej. Jak ustalili śledczy, właścicielka jednej z firm budowlanych w Częstochowie w okresie od maja 2017 r. do czerwca 2018 r. wystawiła szereg fikcyjnych faktur na kwotę ponad 1.100.000 zł. Wszystkie osoby usłyszały już zarzuty. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanych poręczenia majątkowe w kwotach do 120.000 zł. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą w Częstochowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie od 2018 roku prowadzi śledztwo dotyczące wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT przez właścicielkę jednej z firm w Częstochowie. W toku postępowania ustalono, że w okresie od maja 2017 roku do czerwca 2018 roku 47-letnia mieszkanka Częstochowy wspólnie ze swoim 60-letnim partnerem wystawili dla firmy z Gliwic szereg faktur. Dokumenty te dotyczyły usług rzekomego pisania scenariuszy do imprez artystycznych i opiewały łącznie na kwotę ponad 1.100.000 zł. Fikcyjne faktury VAT zostały natomiast użyte przez 31-letnią właścicielkę firmy z Gliwic i kierującego firmą jej 41-letniego męża do obniżenia podatków należnych Skarbowi Państwa.

27 marca 2019 roku częstochowscy stróże prawa zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali w tej sprawie 5 osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty wystawiania i używania poświadczających nieprawdę faktur VAT, prania brudnych pieniędzy oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnych skarbowych. Ustalono, że właścicielka częstochowskiej firmy i jej partner, z wystawiania fikcyjnych faktur VAT uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 20.000 zł do 120.000 zł, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wystawianie lub używanie poświadczających nieprawdę faktur obowiązują od 1 marca 2017 roku. Przestępstwo wystawiania lub używania poświadczających nieprawdę faktur jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli jednak wartość wystawionych faktur jest większa niż 5 mln zł lub sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 15 lat (tzw. zbrodnia vatowska). Natomiast w przypadku gdy wartość wystawionych faktur jest większa niż 10 mln zł, przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 15 lat lub karą 25 pozbawienia wolności. W razie skazania za takie przestępstwo sąd może wymierzyć karę grzywny w wysokości do 6 mln zł.

