Tymczasowy areszt dla sprawców śmiertelnego pobicia Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Na wniosek Policji i prokuratury, będziński sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu dwóch sprawców śmiertelnego pobicia. 29 i 39-latek, 21 marca br. w jednym z mieszkań w Czeladzi dotkliwie pobili 33-letniego mieszkańca tego miasta. Mężczyzna po trzech dniach zmarł. Dalszym losem aresztowanych zajmie się sąd. Grozi im 10 lat więzienia.

Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w czwartek (28 marca br.), po południu w mieszkaniu przy ul. Ogrodowej w Czeladzi. W zakrapianym alkoholem spotkaniu brało udział 5 mężczyzn. W pewnym momencie doszło między nimi do nieporozumień. Podczas kłótni 28-letni mieszkaniec Czeladzi zaatakował swoją 33-letnią ofiarę. Mężczyzna został najpierw pobity przez młodszego napastnika, do którego po chwili dołączył 39-letni sosnowiczanin. W następstwie obrażeń 33-latek zmarł po 3 dniach w szpitalu. Bezpośrednio po zdarzeniu policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca Sosnowca. Natomiast w minioną sobotę, w ręce mundurowych wpadł poszukiwany 29-latek. Obaj sprawcy zostali doprowadzeni do prokuratura, który postawił im zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Na wniosek Policji i prokuratury, będziński sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu sprawców pobicia na trzy miesiące. Grozi im 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach/kr)