Zareagował jeszcze przed służbą - 5 osób odpowie za kradzież Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant jeszcze w drodze na swoją służbą zauważył podejrzanie zachowujących się mężczyzn. Postanowił interweniować. Okazało się, że 5 osób uciekało z miejsca kradzieży. Mężczyźni w wieku od 15 do 52 lat zostali zatrzymani a skradziony towar odzyskany. Dwóch z nich będzie odpowiadało w warunkach recydywy, natomiast o losie nieletniego zadecyduje sąd rodzinny.

Policjant kędzierzyńskiej "patrolówki" właśnie jechał na swoją służbę. Zauważył wówczas grupę mężczyzn uciekającą w stronę zaparkowanego samochodu. Po chwili wszyscy pośpiesznie odjechali. Policjantowi sytuacja ta wydała się bardzo podejrzana.

O wszystkim powiadomi dyżurnego, sam cały czas jechał za uciekającym samochodem. Po dojeździe do Zalesia Śląskiego auto zostało zatrzymane przez patrol ruchu drogowego. W samochodzie podróżowało 5 mężczyzn w wieku od 15 do 52 lat. Byli to mieszkańcy województwa opolskiego i dolnośląskiego. Okazało się, że przeczucie nie myliło kędzierzyńskiego funkcjonariusza.

W bagażniku samochodu mundurowi znaleźli artykuły spożywcze, sprzęt AGD oraz narzędzia budowlane. Towar warty blisko 3000 złotych został chwilę wcześniej skradziony w kędzierzyńsko-kozielskich marketach. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Odzyskany towar został oddany pracownikom sklepów. Policjanci którzy zajęli się tą sprawą dodatkowo ustalili, że 22-latek dodatkowo miesiąc wcześniej miał dwukrotnie ukraść w sklepach elektronarzędzia warte blisko 2000 złotych.

Mężczyźni zostali już przesłuchani i usłyszeli zarzut kradzieży, do którego przyznali się. Grozi im teraz do 5 lat więzienia. 22 i 35-latek byli już wcześniej karani za kradzież, dlatego będą odpowiadać w warunkach recydywy. Natomiast 15-latek będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym.