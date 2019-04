Tylko kilku godzin policjanci potrzebowali na zatrzymanie podejrzewanego o atak na byłego prezydenta Siedlec Data publikacji 01.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Siedlec przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 38-latka, domniemanego sprawcę ataku na byłego prezydenta Siedlec. Obecnie mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Do ataku doszło nad ranem w bramie budynku, w którym mieszka były prezydent Siedlec. Policjanci tuż po zdarzeniu, m.in. na podstawie zabezpieczonego monitoringu oraz informacji operacyjnych, ustalili pojazd, którym poruszał się podejrzewany oraz kim może być on sam. W kilka godzin po zdarzeniu, 38-latek został zatrzymany w mieszkaniu, które powierzono mu do wyremontowania. Zabezpieczono także hondę, którą się poruszał. Mężczyzna nie stawiał oporu. Został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

