Lubuscy policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta RP Data publikacji 02.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pełną mobilizacją wykazali się w środę (1 kwietnia) lubuscy stróże prawa. Ich głównym zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa Prezydentowi RP, który odwiedził mieszkańców Gorzowa Wlkp. Profesjonalne działania policjantów i współpraca z Służbą Ochrony Państwa sprawiły, że wizyta głowy państwa odbyła się bez żadnych zakłóceń.

Przygotowanie i organizacja działań sztabowych zaczęły się dużo wcześniej, niż w dniu samej wizyty. To przede wszystkim współpraca z Kancelarią Prezydenta oraz Służbą Ochrony Państwa. Na potrzeby tego wydarzenia zarządzono centrum operacyjne, które pośredniczyło w przekazywaniu i koordynowaniu informacji

Poniedziałkowa wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Rokitnie. Ale już wcześniej policjanci ruchu drogowego eskortowali głowę państwa z lotniska w Babimoście. Blisko 70 km pilotaż dzięki doświadczeniu policjantów został przeprowadzony właściwie. Dalsza część wizyty to spotkanie z mieszkańcami Gorzowa. W bezpiecznej komunikacji do stolicy północnej części regionu ponownie pomogli policjanci z ruchu drogowego. Ale zabezpieczenie spotkania to już udział funkcjonariuszy z wielu policyjnych komórek. Wcześniej to sprawdzenia pod kątem pirotechnicznym zrealizowani policjanci specjalizujący się w postępowaniu z takimi właśnie materiałami. Właściwe zabezpieczenie wizyty możliwe było również dzięki zaangażowaniu policjantów z Oddziałów Prewencji. Do dyspozycji byli również policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji. Czynności operacyjne prowadzili funkcjonariusze wydziałów kryminalnych. Całość działań bezustannie koordynowali policjanci Sztabu Policji. Zabezpieczenie takiego spotkania to umiejętna współpraca z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Prezydenta RP. Ale bez policjantów przeprowadzenie takiej wizyty nie byłoby możliwe. Dlatego zawsze duża ich rola w realizowaniu czynności charakterystycznych przy wizytach najważniejszych osób w państwie. W poniedziałek /1 kwietnia/ siły swe łączyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu. Dzięki mobilizacji policyjnych sił i jednoczesnej koordynacji działań wizyta głowy państwa przebiegła spokojnie i bez zakłóceń. Po spotkaniu z mieszkańcami Prezydent RP bezpiecznie opuścił województwo lubuskie.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.