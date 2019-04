Śmiertelny wypadek w Nasielsku. Apelujemy o ostrożność! Data publikacji 02.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło wczoraj przed 21.00 w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej. Zderzył się tam samochód osobowy z maszyną sprzątającą ulicę. Niestety na miejscu zginął 26-letni kierowca lanosa. Apelujemy do wszystkich kierowców i pozostałych użytkowników dróg o rozwagę, ostrożność oraz respektowanie przepisów drogowych. Pamiętajmy, że przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, ograniczenia prędkości są po to, by się do nich dostosować!

Polcjanci na miejscu zdarzenia drogowego

Policjanci wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku ze skutkiem śmiertelnym, który wydarzył się w Nasielsku. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 26-letni kierujący daewoo lanos, z nieustalonych przyczyn, uderzył w tył maszyny sprzątającej ulicę. Niestety 26-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierowca samochodu ciężarowego, do którego zamontowana była maszyna, po przebadaniu alkomatem był trzeźwy. Mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań. Na miejscu zdarzenia kilka godzin trwały czynności pod nadzorem prokuratora.

Aktualnie policjanci poszukują świadków tego wypadku. Wszyscy, którzy widzieli to zdarzenie, proszeni są o kontakt z nowodworską komendą lub nasielskim komisariatem. Informacje można również przekazywać pod nr tel. : 22 775 22 01-04, 23 691 27 77 lub mailowo pod adres: nowy-dwor-maz@ksp.policja.gov.pl.

Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy. Nadmierna prędkość, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lekkomyślność kierowców to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii.

sk/mb