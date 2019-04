Poszukiwany, z dożywotnim sądowym zakazem, prowadził pojazd pod wpływem narkotyków Data publikacji 02.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie dość, że pod wpływem narkotyków, to jeszcze z aktywnym dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów zdecydował się zasiąść za kierownicą 29-latek spod Koszalina. Gdy został zatrzymany przez policjantów z koszalińskiej drogówki okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany i posiada przy sobie narkotyki.

Wczoraj późnym popołudniem policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Koszalin sprawdzali trzeźwość kierowców. W ramach działań zatrzymali do kontroli 29-latka jadącego fordem. Mężczyzna początkowo zamierzał zastosować się do poleceń policjantów, jednak szybko się rozmyślił i odjechał kilkanaście metrów dalej. Podczas legitymowania próbował oszukać mundurowych co do swojej tożsamości. Nie udało mu się to i został zatrzymany.

Szybko okazało się, dlaczego 29-latek nie chciał poddać się kontroli. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że był pod wpływem środków odurzających. Oprócz tego sąd dożywotnio zabronił mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jednak najpoważniejszym przewinieniem 29-latka było ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości oraz posiadanie narkotyków, które policjanci ujawnili przy nim w trakcie przeszukania. Mężczyzna poszukiwany był w celu doprowadzenia do zakładu lub aresztu śledczego, ponieważ musi odbyć karę 1 roku pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa.

Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdów będąc pod wpływem środków odurzających grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Rok dłużej można spędzić za kratkami za naruszenie sądowego zakazu. Mężczyzna odpowie również za posiadanie zakazanych ustawą substancji.

(KWP w Szczecinie / kp)