Zadał śmiertelny cios. Został szybko ustalony i zatrzymany Data publikacji 02.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gorzowa bardzo szybko ustalili i zatrzymali 22-letniego mieszkańca Nowej Soli, który w sobotnią noc zadał śmiertelny cios uczestnikowi zabawy pod jedną z gorzowskich dyskotek. Młody mężczyzna usłyszał już zarzut, za który grozi mu nawet dożywocie. Prokuratura wnioskuje o areszt.

Do tragedii doszło w niedzielę, 31 marca br., około 4 nad ranem przy ul. Mostowej w Gorzowie. Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który leżał nieprzytomny na chodniku pod jedną z gorzowskich dyskotek. Świadkowie, a później ratownicy podjęli reanimację 31-letniego mężczyzny i przewieźli go do szpitala. Niestety pomimo wysiłków medyków mężczyzny nie udało się uratować. Przeprowadzone badania prosektoryjne wykazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny był uraz w postaci krwiaka mózgu. Wykonywane są także dalsze czynności.

Na miejscu zdarzenia bardzo szybko pojawili się policjanci. Zabezpieczając teren przystąpili do czynności związanych m.in. z oględzinami miejsca zdarzenia. Równolegle prowadzone były działania, których głównym celem było wyjaśnienie przyczyn tej sytuacji. W wyniku czynności prowadzonych przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wytypowano osobę, która mogła mieć związek ze śmiercią 31-latka. Dalsze, równie szybkie, działania poskutkowały zatrzymaniem 22-leniego mieszkańca Nowej Soli. Był nietrzeźwy.

W poniedziałek,, 1 kwietnia br., zatrzymany usłyszał zarzut związany z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka. Na dzisiaj, 2 kwietnia br., zaplanowane jest posiedzenie aresztowe, o które wnioskowała Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. Zatrzymanemu grozi dożywocie.

(KWP w Gorzowie / mw)