Za kilogramy narkotyków trafił do aresztu Data publikacji 02.04.2019 Kryminalni z Brzegu zabezpieczyli 3 litry płynnej amfetaminy. Z takiej ilości można wytworzyć 10 kilogramów gotowego narkotyku. Do tej sprawy zatrzymany został 27-letni mieszkaniec Brzegu. W jego mieszkaniu kryminalni znaleźli dodatkowo blisko kilogram marihuany i amfetaminy. Zabezpieczyli też 7 500 złotych i 1 700 euro. Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu teraz kara nawet do 10 lat więzienia.

Do tego zdarzenia doszło w połowie marca. Wówczas policjanci kryminalni postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia, z których wynikało, że 27-letni mieszkaniec Brzegu może mieć związek z przestępczością narkotykową. Kiedy na jednej z ulic w mieście zauważyli jego samochód, zatrzymali go do kontroli. W środku nie siedział jednak podejrzewany 27-latek, tylko inny mężczyzna, który tego dnia tylko pożyczył samochód.

Kryminalni potwierdzili jednak swoje przypuszczenia. Funkcjonariusze w bagażniku samochodu znaleźli foliową reklamówkę. W niej znajdowały się woreczki z suszem roślinnym oraz cztery butelki z płynną substancją. Badanie narkotesterem pokazało, że to blisko 350 gramów marihuany i 4 litry płynnej amfetaminy. Już w mieszkaniu podejrzewanego o przestępczość narkotykową 27-latka, policjanci znaleźli kolejne 350 gramów amfetaminy. Kryminalni zabezpieczyli też 7 500 złotych, 1 700 euro i dwa telefony komórkowe.

Zgodnie z przypuszczeniami śledczych, dalsze czynności dowiodły, że zabezpieczone substancje należą do 27-latka. Mężczyzna pod koniec marca sam zgłosił się do prokuratury gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu teraz kara nawet do 10 lat więzienia.