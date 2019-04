Areszt dla fałszywego policjanta Data publikacji 02.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Właściwa reakcja pracowników banku i zawiadomienie bytomskich policjantów doprowadziło do zatrzymania 38-latka, który podszywał się pod funkcjonariusza Policji. Mężczyzna chciał wyłudzić od 79-latki 30 tys. zł. Na wniosek śledczych został już tymczasowo aresztowany. Teraz grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Po południu do 79-letniej bytomianki mieszkającej w centrum miasta zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. Przedstawił się stopniem oraz imieniem i nazwiskiem. Nieznajomy wypytywał bytomiankę o jej majątek. Twierdził, że prowadzi sprawę przeciwko oszustom. Następnie przekonał seniorkę, aby pojechała do banku po pieniądze i przekazała mu 30 tysięcy złotych. Bytomianka zaufała rozmówcy i zrobiła, o co prosił. Na szczęście podejrzliwi pracownicy banku zorientowali się, że kobieta mogła paść ofiarą oszusta. Seniorka została przekonana, aby nie wypłacać oszczędności, a sprawę zgłosić Policji. Powiadomieni stróże prawa przygotowali zasadzkę na oszusta. W ich ręce wpadł 38-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut i trafił do policyjnego aresztu. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu teraz do 8 lat więzienia.

Kolejna prawidłowa reakcja pracowników banków udaremniła oszustwo, a kobieta nie straciła gotówki. Przypominamy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie gotówki, czy przelew na konto.

(KWP w Katowicach)