Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 8657 skontrolowanych pojazdów, 4719 nałożonych mandatów karnych na kierowców, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości - to wynik działającej od listopada ubiegłego roku grupy „SPEED”. W tym czasie 1094 kierowców utraciło uprawnienia za brawurową jazdę. W akcjach wymierzonych w „piratów drogowych” udział wzięło ponad 1372 policjantów warszawskiej „drogówki.

Prędkość – to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wynika to nie tylko z policyjnych statystyk, ale i z obserwacji użytkowników dróg. Aby przeciwdziałać niebezpiecznym i agresywnym zachowaniom na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych, policjanci stołecznego wydziału ruchu drogowego sukcesywnie od 27 listopada 2018 roku prowadzą działania „SPEED”.

Coraz lepsze auta i coraz lepsze drogi "zachęcają" niektórych kierowców do łamania przepisów prawa. W ten sposób osoby te powodują zagrożenie nie tylko dla siebie, ale stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia innych uczestników dróg, często nie zdając sobie z tego sprawy. Do najbardziej zagorzałych zwolenników poruszania się z dużą prędkością nie docierają przekazy edukacyjno-profilaktyczne, ani informacje o kolejnych tragediach, do jakich dochodzi na drodze.

Zespół „SPEED” działa na terenie całego garnizonu, wykorzystując przede wszystkim radiowozy nieoznakowane. Funkcjonariusze prowadzą zarówno pomiary statyczne, jak i dynamiczne.

Od momentu powołania do działań grupy „SPEED” namierzono 4719 kierujących, którzy nie stosowali się do ograniczeń prędkości. Aż 1094 z nich straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Policjanci stwierdzili blisko 830 innych wykroczeń popełnionych przez kierujących. W trakcie działań nałożono 5136 mandatów karnych, 1469 razy zastosowano pouczenia, a w 73 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze zatrzymali również 211 dowodów rejestracyjnych.

Grupa „SPEED” została powołana pod koniec ubiegłego roku. Policjanci działający w grupie mają działać zdecydowanie, aby ukrócić karygodne zachowania na drodze i być wszędzie tam, gdzie dochodzi do nielegalnych wyścigów oraz notorycznego przekraczania prędkości.

ea

Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość

Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość

Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość



Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość

Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość

Grupa „SPEED” hamulcem na prędkość