Areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa żony Data publikacji 03.04.2019 Wczoraj (2 kwietnia br.) Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu wobec 53-letniego mieszkańca Kęt, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa żony.

W trakcie prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, policjanci zebrali dowody na podstawie których ustalili, że do tragedii rodzinnej doszło 1 kwietnia br. o godzinie 5.30 w Kętach. Wracająca do domu od rodziny 53-letnia kobieta została zaatakowana przez swojego męża, który dwukrotnie ugodził ją nożem kuchennym w brzuch. Fakt ataku dostrzegła kierująca, która właśnie przejeżdżała samochodem obok posesji. Kobieta zaczęła trąbić. Sygnał ten usłyszał syn pokrzywdzonej, który wybiegł z domu i obezwładnił ojca, którego następnie przekazał przybyłym na miejsce policjantom. Podejrzany trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. W chwili zdarzenia sprawca był nietrzeźwy. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pokrzywdzona z raną kłutą brzucha została przewieziona karetką Pogotowia Ratunkowego do jednego ze śląskich szpitali, gdzie przeszła skomplikowaną operację. Dziś podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie/kr)