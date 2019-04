Dwóch aresztowanych, w tle BMW warte 300 tysięcy złotych Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymani przez policjantów 21-letni Jakub B. oraz jego rówieśnik Sebastian T. zostali decyzją sądu tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni podejrzani są o oszustwo znacznej wartości oraz posłużenie się fałszywym dokumentem, za pomocą którego wypożyczyli bmw warte 300 tysięcy bez zamiaru zwrotu auta.

Policjanci otrzymali informację, że dwaj mężczyźni najprawdopodobniej dopuścili się oszustwa przy użyciu fałszywego dokumentu. Właściciel firmy zgłosił, że wypożyczył klientom bmw warte 300 tysięcy złotych. Samochód nie został zwrócony, nie ma też kontaktu z zawierającym umowę. Bardzo szybko okazało się, że dowód osobisty, jakim posłużył się wynajmujący był sfałszowany. Funkcjonariusze od razu podjęli czynności, by ustalić podejrzewanych i jak najszybciej ich zatrzymać. Jako pierwszy w ręce funkcjonariuszy wpadł 21-letni Jakub B.Jego rówieśnik Sebastian T. został zatrzymany dzień później. Śledczy z wydziału do walki z przestępczością samochodową ustalili, że mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Samochód został wywieziony z Warszawy. Aktualnie funkcjonariusze ustalają, co się dokładnie z nim stało. Obaj zatzrymani w prokuraturze usłyszeli zarzuty oszustwa znacznej wartości i posłużenia się sfałszowanym dokumentem. W sądzie zdecydowano o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanych.

(KSP/kr)