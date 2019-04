Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zatrzymał dwóch poszukiwanych Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Spostrzegawczość oraz szybka reakcja dzielnicowego ze Szprotawy będącego w czasie wolnym od służby doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Sąd Rejonowy w Żaganiu.

W poniedziałek /1 kwietnia/ koordynator rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Szprotawie sierż. sztab. Andrzej Szykuła w czasie wolnym od służby zauważył dwóch mężczyzn. Od razu rozpoznał w nich tych, którzy są poszukiwani. Mieli trafić do więzienia. Policjant bez chwili zawahania przystąpił do czynności. Skontaktował się z patrolem i szedł za mężczyznami do czasu przyjazdu funkcjonariuszy. Wspólnie z umundurowanymi policjantami zatrzymał dwóch 25-latków, mieszkańców powiatu żagańskiego. Mężczyźni znani są z notorycznych kradzieży sklepowych na terenie powiatu. Zatrzymani mają do odbycia karę kilku miesięcy pozbawienia wolności. Oboje zostali przewiezieni do zakładu karnego. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji sierż. sztab. Andrzeja Szykuły oraz wzorowej współpracy szprotawskich policjantów dwaj 25-latkowie nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny.

st. post. Arkadiusz Szlachetko

KPP w Żaganiu