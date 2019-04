Piła - Policjanci zabezpieczyli blisko 7 kg narkotyków Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile zabezpieczyli blisko 7 kg narkotyków w postaci amfetaminy, marihuany i tabletek ekstazy. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 22 do 30 lat. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano wstępnie na kwotę ponad 400 tys. zł. Zatrzymanym mężczyznom grozi kara więzienia do 10 lat.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z pilskiej komendy od dłuższego czasu interesowali się zatrzymanymi mężczyznami. Funkcjonariusze ustalili, że mieszkańcy powiatu pilskiego mogą być w posiadaniu dużych ilości narkotyków. Gdy śledczy zebrali kompleksowe informacje, przystąpili do realizacji. Pod koniec marca br. w nocy na terenie Piły pilscy kryminalni zatrzymali do kontroli pojazd marki BMW, którym podróżowało trzech mężczyzn.

Podczas legitymowania mężczyźni nerwowo się zachowywali. Jeden z nich miał przy sobie przezroczysty worek, w którym znajdowała się amfetamina. Podczas przeszukania pojazdu, w torbie podróżnej funkcjonariusze znaleźli kolejnych kilka worków z narkotykami. Tej samej nocy jeszcze w ręce kryminalnych trafił czwarty mężczyzna. W czynnościach przeszukania udział brał pracownik wraz z psem służbowym z Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Podczas realizacji policjanci łącznie zabezpieczyli blisko 7 kg narkotyków w postacie amfetaminy, marihuany, 999 tabletek ekstazy oraz pieniądze w kwocie blisko 13 tys. zł. i ponad 300 euro. Czterech mężczyzn trafiło prosto do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wewnątrzwspólnotowego przemytu, udzielania oraz posiadania narkotyków.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Pile i Prokuratury Rejonowej w Pile, Sąd Rejonowy w Pile wobec zatrzymanych mężczyzn zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy powiatu pilskiego w wieku od 22 do 40 lat. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.

Żaneta Kowalska/MŚ