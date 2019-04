Bolesławieccy policjanci odzyskali skradzione auto warte prawie ćwierć miliona złotych Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Bolesławca zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież samochodu na terenie Niemiec. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Podjęte działania doprowadziły do odnalezienia samochodu w lesie i zatrzymania sprawcy. Wartość odzyskanego auta to blisko ćwierć miliona złotych. Mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału prewencji bolesławieckiej komendy podjęli próbę kontroli drogowej samochodu na niemieckich tablicach rejestracyjnych. Kierowca jednak się nie zatrzymał i gwałtownie przyspieszył. Natychmiastowa współpraca z innymi patrolami poskutkowała odnalezieniem przez policjantów drogówki poszukiwanego auta.

Szybko się wyjaśniło dlaczego kierowca uciekał przed policjantami. Znaleziony w lesie samochód kilka godzin wcześniej został skradziony na terenie Niemiec. Wartość odzyskanego pojazdu to blisko ćwierć miliona złotych. Dalsze czynności doprowadziły do zatrzymania kierowcy, którym okazał się 31-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego. Trafił on do policyjnego aresztu.

Zatrzymany odpowie teraz za kradzież z włamaniem i nie zatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu)