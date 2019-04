Dolnośląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego za zabójstwo i kradzież Data publikacji 03.04.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu zajmujący się poszukiwaniami osób zaginionych oraz ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, ustalili miejsce aktualnego przebywania niebezpiecznego przestępcy. Był osobą poszukiwaną na podstawie listu gończego za zabójstwo oraz kradzież. Mężczyzna od roku czasu ukrywał się przed organami ścigania. Poszukiwany trafił do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali na terenie Jeleniej Góry szczególnie niebezpiecznego przestępcę. Zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne doprowadziły do ustalenia i namierzenia mężczyzny, który został w przeszłości skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze 15 lat za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna od 2 lat przebywał na zwolnieniu warunkowym, podczas którego dokonał kradzieży o łącznej wartości ponad 5 tysięcy złotych. Zgodnie z polskimi przepisami prawa, złamał postanowienie sądu w związku z czym kara została odwieszona. Poszukiwany od roku ukrywał się przed organami ścigania, unikając tym samym odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Ze względu na wagę przestępstwa oraz zbrodniczy charakter zarzucanego czynu, sprawą zainteresowali się „łowcy głów” z Dolnego Śląska. Zatrzymany całkowicie zerwał kontakty rodzinne i towarzyskie, przeniósł się do Jeleniej Góry gdzie założył „nową rodzinę”, która nie znała jego przeszłości. Pracował na czarno, nie przyjeżdżał do rodzinnych stron, wtopił się w tłum prowadząc z pozoru normalne życie. W chwili zatrzymania był bardzo zaskoczony. Trafił do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze. Mężczyzna spędzi za więziennymi kratami co najmniej 2 lata.

(KWP we Wrocławiu/kr)